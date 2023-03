Hückeswagener Nachwuchssportler TVW-Trampolinturner bei Rheinischen Meisterschaften mit vielen Podestplätzen

Bei den Rheinischen Jahrgangsmeisterschaften der Trampolinturner in Odenthal gab es für die Trampolinturnerinnen und -turner des TV Winterhagen wieder eine Reihe von Podestplatzierungen. statt. „Die Starter mussten eine erste Übung, in der diverse Elemente vorgegeben waren, und eine frei wählbare Kürübung im Vorkampf zeigen. Die besten Acht qualifizierten sich dann für das Finale, in dem die Rheinischen Meister ermittelt wurden“, teilt Trainerin und Abteilungsleiterin Claudia Kiel mit.