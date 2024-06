Hückeswagener Jugendlichen in Landesauswahl TVW-Prellballnachwuchs in Berlin

Die Spieler des TVW hatten sich bereits im Mai im Rahmen eines Kaderlehrgangs für die RTB-Auswahlmannschaft qualifiziert, wie TVW-Trainerin Christina Köthe am Mittwochmorgen mitteilte. Lena Decker, Leana Bechem, Emilia Nolfin und Marlena Prieto gingen zusammen mit Amelie Donnersmann vom ATV Bonn in der Altersklasse weibliche Jugend C/D (11 bis 14 Jahre) an den Start. In der höheren Altersklasse weibliche Jugend A/B (15 bis 18 Jahre) hatten sich Nele Steffens, Lene Scherkenbach, Mia und Neele Junginger für das RTB-Team qualifizieren. Unterstützt wurden sie von den beiden Bonnerinnen Lou Wilsing und Franka Eickhoff. In der gleichen Altersklasse bei den Jungen unterstützte Mats Gottschalk vom TVW den befreundeten Landesturnverband Westfalen.