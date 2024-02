TV Winterhagen aus Hückeswagen Prellball-Minis verpassen Platz 1 denkbar knapp

Am kommenden Wochenende spielen die Jugend-Teams und die Männer 50 des TV Winterhagen bei den Regionalmeisterschaften Mitte in Kierspe um die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. Qualifiziert sich die Jugend, geht es am 13./14. April zum TSV Ohorn nach Dresden. Sollten die M 50 unter die ersten drei Mannschaften kommen, fährt sie am 27./28. April nach Sottrum (Niedersachsen).