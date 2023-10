Nachwuchs aus Hückeswagen Prellballmädchen des TVW sammeln wichtige Erfahrung

Gut gekämpft, reichlich Erfahrungen gesammelt, aber alle vier Spiele verloren – das ist die Bilanz der Prellball-Mädchenmannschaft des TV Winterhagen vom ersten Spieltag der neuen Saison in Bonn. Für den TVW waren Marlena Prieto, Leana und Karolina Bechem in der Altersklasse weibliche Jugend 11 bis 14 Jahre am Start.