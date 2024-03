Für Hückeswagenerinnen wird’s ernst TVW-Prellballerinnen wollen bei der DM um den Titel spielen

Hückeswagen · Mehr als Platz sieben, wie in 2023, soll dieses Mal herausspringen, und das ist für das Quintett von Trainerin Susanne Köthe durchaus realistisch: Am kommenden Wochenende, 23./24. März, starten die Prellballdamen des TV Winterhagen bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, die in Meinerzhagen ausgetragen wird.

21.03.2024 , 07:15 Uhr

Trainerin Susanne Köthe (l.) hat ihre Spielerinnen Christina Köthe, Lotta Klose, Annika Köthe, Nina Mörch, Michelle Thön (v. l.) gut auf die DM-Endrunde vorbereitet. Foto: Köthe

Die Voraussetzungen für ein erfolgreicheres Abschneiden als im vorigen Jahr sind durchaus gegeben, belegte der TVW doch den zweiten Platz der Bundesliga Staffel Mitte, womit er sich für den Saisonhöhepunkt qualifizierte. Das teilt Spielführerin Christina Köthe. Ihr zur Seite am Wochenende stehen Nina Mörch, Lotta Klose, Michelle Thöni und Annika Köthe. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Wochen ausgiebig vorbereiten und viel gemeinsam trainiert. In der Gruppenphase kommen die Gegnerinnen aus allen Teilen Deutschlands: SV Werder Bremen (amtierender Deutscher Meister, aktuell fünfter Platz Nord), TV Rieschweiler (Meister Süd), MTV Wohnste (amtierender Vizemeister, Platz zwei Nord), TV Sottrum (vierter Platz Nord) und SV Weiler (vierter Platz Süd). Um sich in Meinerzhagen für die Endrunde der besten sechs Teams zu qualifizieren, müssen die Winterhagenerinnen in der Vorrunde am Samstag mindestens den dritten Platz erreichen. „Das ist auch das ausgewiesene Ziel“, versichert Christina Köthe.

(büba)