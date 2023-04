Traum der Hückeswagenerinnen platzt früh TVW-Prellballerinnen schaffen ihr DM-Ziel nicht

Am Anfang stand die Enttäuschung, zum Schluss wurde es versöhnlich: Den angepeilten Platz unter den besten vier Prellball-Mannschaften der Nation verspielten die Prellballerinnen des TV Winterhagen schon in der Vorrunde der Deutschen Meisterschaft in Ludwigshafen. Nachdem es mit dem Einzug ins Hauptfeld nicht funktioniert hatte, kämpfte sich das junge Team auf den siebten Platz.