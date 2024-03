Prellballerinnen des TV Winterhagen aus Hückeswagen Unglücklich an DM-Finalrunde vorbeigeschrammt

Wer nach der Vorrunde 6:4-Punkte stehen hat, der ist eigentlich sicher tags darauf in der Finalrunde um die Deutsche Prellballmeisterschaft. Denn dafür qualifizieren sich die jeweils drei erstplatzierten Teams der beiden Endrundengruppen. Die TVW-Damen hatten nach drei gewonnenen Spielen das Punkteminimum erreicht, der Einzug in die Finalrunde am Sonntag in Meinerzhagen schien sicher. Und damit hätte das Team von Trainerin Susanne Köthe um den Titel mitspielen können. „Doch die Praxis sah an diesem Samstag ganz anders aus“, musste Abteilungsleiter Michael Köthe zum Leidwesen aller beteiligen mitteilen.