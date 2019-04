Hückeswagen : TVW-Prellballer wollen bei der DM aufs Siegerpodest

Hückeswagen Das Männer-Quartett U40 des TVW startet am Wochenende bei den Deutschen Prellballmeisterschaften. Sein erstes Spiel wird dabei im Internet zu sehen sein.

Das Ziel ist klar gesteckt und ambitioniert: Bei den 56. Deutschen Prellball-Seniorenmeisterschaften will es die U40-Mannschaft des TV Winterhagen am kommenden Wochenende, 27./28. April, in Kierspe in die Hauptrunde der besten sechs Teams schaffen. Und ein bisschen liebäugeln Thomas Mörch, Ulrich Sandt, Martin Kammler und Michael Köthe sogar mit einem Platz auf dem Siegertreppchen. „Wenn dann alles passt, ist eine solche Platzierung für das neu formierte Vierer-Team möglich“, gibt sich Trainer Hans-Otto Köthe optimistisch.

In der Vorrunde morgen, Samstag, stehen die Gruppenspiele gegen den TV Kierdorf (Landesturnverband Rheinland, 1. Platz Mitte), den SV Kehlen (Schwäbischer Turnerbund, 2. Platz Süd), den MTV Eiche Schönebeck (Landesturnverband Bremen, 3. Platz Nord) und die SG Arbergen Mahndorf (Landesturnverband Bremen, 1. Platz Nord) an. Der TVW belegte bei der Endrunde der Regionalgruppe Mitte Platz drei. Die Vorrunden- und Endrundenspiele starten am Samstag um 8 Uhr bzw. am Sonntag um 9 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule Kierspe, Otto-Ruhe-Straße 2. Das erste Spiel der Winterhagener gegen den TV Kierdorf am Samstag, 8.55 Uhr, wird live im Internet übertragen.

https://sportdeutschland.tv/deutsche-meister/deutsche-seniorenmeisterschaften-prellball-2019-tag-1?autoplay=true