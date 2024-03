Hückeswagener Sport TVW-Prellballer fahren mit drei Teams zur Deutschen Meisterschaft

Mit diesen Platzierungen sicherten sich beide Teams die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft; die Frauenmannschaft war bereits qualifiziert. Für die Jugend geht die Fahrt am 13./14. April nach Ohorn in der Nähe von Dresden und für die Männer 50 am 27./28. April nach Sottrum in Niedersachsen. „Damit startet der TVW in allen möglichen Altersklassen“, erläuterte Köthe.