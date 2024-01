TV Winterhagen Prellball-Damen qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft

Das Damen-Team von Trainerin Susanne Köthe mit Nina Mörch, Lotta Klose sowie Annika und Christina Köthe nutzte den Heimvorteil und holte einen Sieg und ein Unentschieden. In der ersten Begegnung gegen den TV Frisch Auf Altenbochum holte der TVW einen Rückstand von sieben Bällen auf und erzielte ein 33:33. Dann ging es gegen Tabellenführer TB Essen Altendorf. Zur Halbzeit war das Spiel mit 16:16 noch sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit konnten sich die Damen einen Vorsprung von zwei Bällen erspielen, gewannen 33:31 und fügten den bis dahin noch ungeschlagenen Gegnerinnen die erste Saison-Niederlage zu. In der Tabelle steht der TVW mit 7:5-Punkten auf Platz zwei hinter dem TB Essen Altendorf (9:3-Punkte. Das Ziel ist somit erreicht: die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften am 23. und 24. März in Meinerzhagen.