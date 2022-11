Hückeswagener Turnverein : TVW ehrt die Jubilare für die Jahre 2020 bis 2022

Winterhagen Zwei Jahre konnte der TV Winterhagen nicht mit seinen Jubilaren feiern. Am Samstag traf sich der Vorstand mit den betroffenen Mitglieder in der vereinseigenen Halle zu einem gemütlichen Abend.

Am Samstagabend wurde in der Halle des TV Winterhagen ausnahmsweise nicht geschwitzt und Sport getrieben, und doch waren die Halle voll und die Stimmung gut. Denn der Vorstand des Sportvereins hatte mehrere Tische aufgestellt, und daran saßen die Jubilare der vergangenen drei Jahre. „Normalerweise machen wir das immer einmal im Jahr im Rahmen einer Jahresabschlussfeier in einem Lokal in der Stadt, aber wegen Corona mussten wir 2020 und 2021 pausieren“, berichtete Jürgen Hausmann, der zweiter Vorsitzender des Sportvereins. „Da sind natürlich eine ganze Menge Jubilare zusammengekommen, die wir heute in der Halle mit einem schönen Büffet verwöhnen wollen.“

Erstmals waren dabei zwei Mitglieder zu ehren, die bereits seit 70 Jahren im Verein sind, sagte Vorstandsmitglied Ina Mühlinghaus. Heinz Weyer und Heribert Albus waren beide am 1. Februar 1952 in den Verein eingetreten und hatten ihn, genaugenommen, neugegründet. Weyer konnte sich noch gut daran erinnern. „Der Verein wurde eigentlich 1928 gegründet, war aber eher klein und vor allem während des Zweiten Weltkriegs praktisch nicht existent, weil alle Männer an die Front mussten“, berichtete der 87-Jährige. Als der TVW neugegründet wurde, habe es die Halle noch gar nicht gegeben. „Wir haben ab 1952 in zwei unterschiedlichen Sälen vor allem Geräteturnen betrieben – zuerst in Wiehagen und später in Scheideweg. 1954 kam die erste Idee auf, eine eigene Halle zu bauen. Viele von uns hatten gesagt, dass das doch eine verrückte Idee sei“, erinnerte sich Weyer.