Grundschule in Hückeswagen Turnhalle für Wiehagen dank OGS-Neubau?

Die Zeit wird langsam knapp, denn es sind nur noch gut zweieinhalb Jahre bis August 2026: Ab dann haben Schüler der ersten Klasse aufgrund des Ganztagsförderungsgesetzes einen Anspruch auf eine ganztägige Förderung. In den Folgejahren soll das um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden, so dass ab Sommer 2029 jedes Grundschulkind einen entsprechenden Anspruch hat. Der sieht dabei einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor.