Sportverein in Hückeswagen Beim Turnerbund wird es einen Vorstandswechsel geben

Hückeswagen · Mit einem Zuwachs an Mitgliedern und erfolgreich aktiven Abteilungen blickt der Turnerbund Hückeswagen (TBH) optimistisch in die Zukunft. Für das kommende Jahr kündigt sich jedoch ein größerer Wechsel im Vorstand an.

10.03.2024 , 17:15 Uhr

Der Vorsitzende Michael Wolter (hier mit Beate Schoß) kündigte Veränderungen beim TBH an. Foto: Heike Karsten

Von Heike Karsten