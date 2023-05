Freizeit in Hückeswagen TBH wandert bei bestem Wetter

Es ist ein Vatertag wie aus dem Bilderbuch – nur im Schatten ist es noch etwas kühl. Aber wenn die Sonne scheint, wird es frühlingshaft warm. Und die Sonne scheint viel am Donnerstag – für die einen Christi Himmelfahrt, für die anderen Vatertag. In jedem Fall traditionell ein Tag, an dem man sich, ob mit Bollerwagen oder ohne, auf Wanderschaft begibt. Beim Turnerbund, einem der großen Breitensportvereine der Stadt, gehört die Familienwanderung zum festen Jahresprogramm – auch wenn Corona die Wanderfreunde zur Zwangspause verdonnert hatte. „Wir haben 2022 zum ersten Mal wieder eine Wanderung gemacht, allerdings waren da nur wenige ältere Vereinsmitglieder dabei“, sagt der Vorsitzende Michael Wolter.