„Rä-Te-Ma-Teng“ in Hückeswagen Wie ein ernstes Thema noch ganz bunt wird

Da die Sicherheit dabei immer an erster Stelle steht, schaut sich der TÜV die Wagen, die am Rosenmontagszug teilnehmen, immer ganz genau an. Thorsten Pohl ist als selbstständiger Ingenieur und Partner des TÜV Nord in den Wochen vor Karneval in Hückeswagen, Lennep, Dabringhausen und Kürten unterwegs. In Altenholte überprüft er die Brüstungshöhe, den Einstieg und die Stabilität der Verkleidung. Der Bremstest mit Zugmaschine und Anhänger muss diesmal in der großen Scheune stattfinden. „Draußen auf Schnee und Eis macht das keinen Sinn“, betont Pohl. Mit Taschenlampe und Handy kriecht er sogar unter den Anhänger und macht Fotos zur Dokumentation. Die Deichsel zwischen Anhänger und Trecker muss genau aufeinander abgestimmt sein.