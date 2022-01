Polizeieinsatz in Hückeswagener Supermarkt : Tscheche greift Beamten nach Masken-Verstoß an

Tscheche greift Beamten nach Masken-Verstoß an

Polizeieinsatz in Hückeswagener Supermarkt

Gegen die im Supermarkt gültige Maskenpflicht verstieß am Samstagnachmittag ein 35-Jähriger, was einen Polizeieinsatz nach sich zog. Foto: dpa/Arne Dedert

Wiehagen Erst leistete der Monteur den Bitten des Supermarkt-Personals keine Folge, dann Widerstand gegenüber der Polizei. Weil er dann auch noch rabiat wurde, musste er mit auf die Polizeiwache Wipperfürth.

Vollkommen aufgebracht war am Samstag ein tschechischer Staatsbürger, der nach einem Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung die Polizei beschäftigte. Der 35-Jährige, der sich laut Polizei-Sprecher Michael Tietze zurzeit als Monteur in Hückeswagen aufhält, hatte beim Einkaufen in einem Wiehagener Lebensmittelmarkt beharrlich die Hinweise der Beschäftigten hinsichtlich der Maskenpflicht missachtet. Daher riefen sie gegen 15.30 Uhr schließlich die Polizei.