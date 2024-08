Bürgermonitor für Hückeswagen Trotzt tödlichen Unfalls bleibt‘s bei Tempo 100 auf B 483

Innerhalb von gerade einmal drei Wochen starben auf Hückeswagens Straßen zwei Motorradfahrer: am 14. Juli ein 57-jähriger Kölner auf der Kreuzung der B 237 in Winterhager, und am 4. August ein 36-jähriger Wuppertaler auf der B 483 bei Pleuse. Diesen Unfall hat Hans Stendtke nun zum Anlass genommen, am Bürgermonitor unserer Redaktion eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße nach Radevormwald zu fordern.