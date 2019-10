Hückeswagener Musikschule : Naemi (6) lässt es am Schlagzeug krachen

Naemi (6) lässt es am Schlagzeug krachen

„Die Trommel ist so schön laut“: Naemi (6) lässt sich von Schlagzeuglehrer Michael Krautstein das Instrument zeigen. Foto: Theresa Demski

Hückeswagen Zum Tag der offenen Tür in der Musikschule nehmen viele Familien die Einladung zum Stöbern auf dem Instrumenten-Parcours an.

Eigentlich wollte Naemi unbedingt die kleine Violine ausprobieren. Aber jetzt sitzt die Sechsjährige bei Michael Krautstein am Schlagzeug und lässt es krachen. Strahlend platziert sie die Drumsticks auf dem Instrument. Und als Krautstein merkt, dass Naemi sich schon richtig gut anstellt, bringt er ihr einen kleinen Rhythmus bei. Nach einer Weile muss die Sechsjährige dem nächsten Kind in der Reihe Platz machen. „Die Trommel war bis jetzt das Beste“, stellt sie fest, „die ist so schön laut.“ Und dann flitzt sie ins nächste Zimmer – denn dort wartet dann doch noch die Violine.