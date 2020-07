Bürgermonitor in Hückeswagen : West 3 – Trommel siebt jede Menge Unrat aus

Kammerforsterhöhe Die Erschließung des neuen Gewerbegebiets brachte es an den Tag; Im Mutterboden der ehemaligen Baumschule befand sich viel Plastik, Holz und Metall. Das fiel jedoch erst jetzt auf, als der verkauft werden sollte.

Ein große Trommel dreht sich in Kammerforsterhöhe seit einigen Tagen im neuen Gewerbegebiet West 3, das derzeit erschlossen wird. Gut einsehbar ist sie zwar nicht, liegt sie doch hinter der Bebauung in Kammerforsterhöhe. Manfred Flosbach ist sie dennoch aufgefallen – ebenso wie das Treiben um sie herum. „Dort wird Plastik, Metall und anderer Unrat aussortiert. Teilweise per Hand“, hat er beobachtet. Nun befürchtet der Wiehagener, wie er am Bürgermonitor unserer Redaktion sagt, dass diese „Mülltrennung“ die Erschließung von West 3 teurer macht, was letztlich auf die Hückeswagener in Form von Steuern umgelegt werden könnte. Diese Sorge ist jedoch unbegründet, versichert Dieter Klewinghaus, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft HEG.