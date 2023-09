NRW-Innenminister Herbert Reul überreicht Beitrittsurkunde Hückeswagen tritt Präventionsnetzwerk bei

Es geht um den Schutz und die Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst Deshalb ist der Regierungsbezirk Köln am vergangenen Freitag in feierlichem Rahmen dem Präventionsnetzwerk #sicherimDienst beigetreten. „Damit wird das Netzwerk für Gewaltschutz im öffentlichen Dienst auf einen Schlag noch einmal deutlich größer. Durch den Zusammenschluss von mehr als 500 Behörden, Verbänden und Organisationen können wichtige Hilfestellungen für mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten sichtbar gemacht und untereinander ausgetauscht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung und der Bezirksregierung Köln.