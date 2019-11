Schlosskonzert in Hückeswagen : „Trio Con Abandono“ spielt im Museum „mit Hingabe“

Hückeswagen Anne-Lise Atrsaie, Claudia Quakernack und Beate Funk gastieren im Heimatmuseum mit der ungewöhnlichen Kombination von Klarinette, Akkordeon und Violoncello. Sie bieten damit eine Fülle von frischen Klangfarben.

Gegründet wurde das Trio, dessen bereits für Anfang des Jahres geplante Konzert aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt werden musste und nun nachgeholt wird, 2006 von Anne-Lise Atrsaie, Claudia Quakernack und Beate Funk. Das Ensemble mit der ungewöhnlichen Kombination von Klarinette, Akkordeon und Violoncello bietet eine Fülle von frischen Klangfarben, mit denen es in abwechslungsreichen Programmen durch die Musikwelt führt: vom pulsierenden Tango zum sinnlichen Barock, und vom tiefsinnigen Klezmer zum witzig-humorvollen Medley, in dem Beethoven den verlorenen Groschen sucht.

Als „erste große Neuentdeckung“ wurde das Trio nach einem Auftritt beim Eröffnungskonzert des Internationalen Musikfestes Goslar-Harz (2007) beschrieben. Im Mai 2007 gewannen die Musikerinnen den Internationalen Kammermusikwettbewerb in Klingenthal. „Nicht zuletzt die langjährige Freundschaft der drei Musikerinnen trägt dazu bei, dass sie ihr Publikum mit leidenschaftlicher Spielfreude, Charme und Humor in ihren Bann ziehen“, versichert Welp.

Karten zum Preis von 15 Euro werden in den Filialen der Bergischen Buchhandlung und an der Abendkasse verkauft. Für Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr ist der Eintritt kostenfrei. Karten können auch unter Tel. 02192 935451 oder per E-Mail an info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de vorbestellt werden. Die Eintrittskarten liegen dann bis 19.45 Uhr an der Abendkasse bereit.