Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Blues-Night-Premiere für drei musikalische „Kater“

Gitarrist und Sänger Jens Filser, der Kopf der Band, ist mittlerweile aus der deutschen Blues-Szene nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit Bernd Oppel am Schlagzeug und Bassist Till Brandt spielen die drei Musiker „mit großer Begeisterung amerikanischen Blues, der authentisch, ehrlich und echt daherkommt“, versichert Stefan Noppenberger vom Kultur-Haus Zach. Das Programm besteht zum größten Teil aus Klassikern, ergänzt durch Lieder mit Einflüssen aus Soul, Funk, Rock und Jazz. „Mit kraftvollen Stücken und energiegeladenem Sound aus klassischem und Chicago-Blues werden die ,Bluescats‘ das Publikum begeistern“, zeigt sich Noppenberger sicher. Karten für die erste Blues-Night 2024 im Kultur-Haus Zach sind zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Mode Sessinghaus sowie online unter www.kultur-haus-zach.de erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro.