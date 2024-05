Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Tribute-Band mit Musik von Westernhagen

Wer die Hits von Marius Müller Westernhagen mag, der dürfte sich am Samstag, 8. Juni, ab 20 Uhr pudelwohl fühlen, wenn er das Kultur-Haus Zach besucht. Denn dann gastiert dort die Westernhagen-Tribute-Band „Ganz & Gar". Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. „Ganz & Gar" gilt als die mitreißendste Coverband des großen Marius Müller Westernhagen, heißt es in der Ankündigung von Stefan Noppenberger vom Trägerverein im Kultur-Haus Zach.