Hückeswagener fährt zum Rennen in die Schweiz : Treff der Motocross-Veteranen

Hückeswagen Herbert Simon (81) und Hans Georg Peppinghaus (78) nahmen mit ihrem original Motocross-Gespann am Revival-Treffen in der Schweizer Gemeinde Schupfart teil. Für das Rennen wurde extra die 40 Jahre alte WM-Strecke noch einmal präpariert.

In Schupfart in der Schweiz fanden zwischen 1967 und 1981 internationale Motocross-Rennen statt, darunter auch WM-Läufe in den Jahren 1976 und 1979. Genau 40 Jahre nach dem letzten Rennen organisierte der Velo-Moto-Club (VMC) Schupfart im Oktober ein besonderes Motocross-Revival, an dem auch ein Hückeswagener und ein Waldbröler teilgenommen haben. Hans Georg „Peppi“ Peppinghaus und Herbert Simon waren dort mit ihrem Originalgefährt, einer Hedlund (650 ccm) mit Seitenwagen vertreten. „Ich hatte von dem Treffen gehört und Herbert gefragt, ob wir nicht teilnehmen wollen. Er hat gleich zugesagt“, berichtet Peppi. Voller Vorfreude holte er seine Motocross-Maschine aus der Scheune. „Ich habe einen Ölwechsel gemacht, Benzin aufgefüllt und sie ist sofort angesprungen“, sagt der 78-Jährige. Auf einem Anhänger transportierte er die Siegermaschine, die er auch schon im Hückeswagener 3-Städte-Depots ausgestellt hat, in die Schweiz.

Von dem Motocross-Veteranen-Treffen ist er auch nach seiner Rückkehr noch begeistert und auch ein wenig stolz. „Wir waren das einzige Team, das nach 50 Jahren noch komplett ist – vom Fahrer über den Beifahrer bis zum Motorrad“, betonte Peppinghaus. An diesem Wochenende hatte der Velo-Moto-Club Schupfart seine Geschichte nach 40 Jahren noch einmal aufleben lassen. Rund drei Viertel der Original-WM-Strecke wurden für das Motocross-Revival präpariert. Auf der etwa einen Kilometer langen Rennstrecke wurden den Zuschauern alte und neue Motorräder in Demoläufen vorgeführt. Höhepunkt war jedoch der Revival-Lauf mit ehemaligen Schupfarter Motocross-Teilnehmern – naturgemäß alle älteren Jahrgangs.

Das Gespann aus dem Bergischen musste sich keineswegs verstecken, immerhin waren Herbert Simon und Hans Georg Peppinghaus von 1971 bis 1973 dreimal Deutsche Meister. Mit dieser Vorgeschichte ging es selbstsicher auf die Bahn. Ein richtiges Rennen war zwar nicht genehmigt, weshalb die Teilnehmer auch nur versetzt an den Start gingen. „Nach der ersten Runde war es aber ein Rennen, und wir haben richtig Gas gegeben und sind volles Tempo gefahren“, berichtet der ehemalige Motocross-Sportler mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen. Mit der Startnummer 1 fuhren der 81-jährige Herbert Simon und sein nur drei Jahre jüngerer Beifahrer „Peppi“ zwei Läufe à 30 Minuten mit ihrer Hedlund – einen am Vormittag und einen am Nachmittag. Fotos zeugen davon, dass das Gespann auch nach so vielen Jahren noch eine gute Figur macht und durchaus mithalten konnte. „Das Motorrad ist super gelaufen und auch ich hatte anschließend keinen Muskelkater“, ist Peppi selbst überrascht. Mehr als 3000 Zuschauer haben das Spektakel in Schupfart verfolgt. „Es war ein tolles Wochenende in der Schweiz mit drei Tagen Sonnenschein“, zieht der Hückeswagener nach seiner Rückkehr ein überaus positives Fazit aus diesem einmaligen Erlebnis.