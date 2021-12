Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : „Traumhafte“ Filme im Kinder-Ferienkino

Hückeswagen In den Weihnachtsferien werden zwei Filme im Kultur-Haus Zach gezeigt. Es gilt die 2G-Regel. Aufgrund der Ferienzeit, in der keine Schultestungen erfolgen, müssen alle Schulkinder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen.

Ferienzeit bedeutet, dass im Kultur-Haus Zach wieder das beliebte Kinder-Ferienkino angeboten wird. So auch in den anstehenden Weihnachtsferien, in denen zwei Familien- und Kinderfilm gezeigt werden. Start ist am kommenden Dienstag, 28. Dezember. Dann geht’s um ein bezauberndes Tier-Abenteuer rund um einen Wunschtraumbaum, wo alle Tiere einer Stadt friedlich zusammenleben. Dabei gilt stets die Regel, die Gemeinschaft zu fördern. Der Wunschtraumbaum zeigt nur einmal jährlich seine Blütenpracht, und jede Blüte verspricht, dass ein Traum in Erfüllung geht. Ein kleines Opossum-Mädchen wünscht sich nichts Sehnlicheres als Schnee und Eis. Es pflückt die letzte Blüte des Baums, womit sein Traum in Erfüllung geht. Doch damit beginnt das Problem: Eis und Schnee legen sich über die Stadt, und keiner kann den Traum rückgängig machen. Dies bedroht nun nicht nur die Tiere, sondern auch den Wunschtraumbaum. So beschließen ein paar mutige Tiere, die Stadt zu verlassen, um außerhalb Hilfe zu finden

Am Dienstag, 4. Januar, steht ein Animationsfilm mit einem Mädchen an, das auf Traumzauberer trifft. Das Mädchen lebt mit seinem Vater zusammen und ist nicht besonders erfreut, dass die neue Freundin des Vaters zusammen mit ihrer Tochter bei ihnen einzieht. So überlegt das Mädchen, wie sie die beiden zum Auszug bewegen kann. Bei seinen Träumen in der Nacht stellt es fest, dass hinter seinen Träumen eine magische Welt existiert, in der Traumzauberer Menschen beeinflussen können. Dies möchte das Mädchen nutzen, um die Träume der Tochter der neuen Freundin des Vaters zu steuern. Aber es kommt dann alles anders als gedacht, und das Mädchen muss die gesamte Familie retten.

Weitere Hinweise zu den Filmen, deren Titel aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden, sind im Schaufenster des Kultur-Haus Zach zu finden. Wie im echten Kino auch sind am Kino-Kiosk Getränke und Süßes erhältlich. Der Eintritt beträgt ein Euro. Mitglieder des Knax-Clubs der Sparkasse zahlen bei Vorlage ihres Mitgliedsausweises an der Kinokasse nur 50 Cent. Tickets gibt es an der Kinokasse oder online über www.kultur-haus-zach.de. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr.

Auch beim Kinder-Ferienkino gilt die 2G-Regel. Aufgrund der Ferienzeit, in der keine Schultestungen erfolgen, müssen alle Schulkinder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Kinder bis zum Schuleinritt sind von der Testpflicht ausgenommen. Darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen, der am Platz abgenommen werden kann.

(büba)