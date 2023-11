Der langjährige Fraktionsvorsitzende ist tot Hückeswagen trauert um Horst Schreiber

Der Hof in Eckenhausen im Norden der Schloss-Stadt stand für Horst Schreiber immer an erster Stelle. Selbst als er politisch sehr aktiv war. Aber die Politik in seiner Wahlheimat hatte den gebürtigen Radevormwalder dann doch irgendwann gepackt. Dabei war er schon Mitte der 1970er Jahre in die CDU eingetreten, die fast fünf Jahrzehnte seine politische Heimat bleiben sollte. Am vergangenen Freitag ist Horst Schreiber gestorben – nur wenige Tage vor seinem 84. Geburtstag, der am 1. Dezember angestanden hätte.