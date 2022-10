Langjähriger Chef von Hückeswagens größtem Unternehmen : Große Trauer um Diether Klingelnberg

Diether Klingelnberg, mehr als drei Jahrzehnte Chef des gleichnamigen Hückeswagener Maschinebau-Unternehmens, ist am Samstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Hückeswagen Der langjährige Chef von Hückeswagens größtem Unternehmen starb am Samstag im Alter von 78 Jahren. 1969 hatte er als 25-Jährige die Geschäftsleitung übernommen, im März 2004 hatte er sie an seinen damals 32 Jahre alten Sohn Jan weitergegeben.

Die Klingelnberg-Gruppe trauert um ihren langjährigen Geschäftsführer: Diether Klingelnberg ist am vorigen Samstagabend im Alter von 78 Jahren „im Kreis der Menschen, die ihn geliebt haben und die er liebte, friedlich gestorben“. Das teilte am Montag Marketingleiterin Sandra Küster mit. „Wir sind sehr traurig“, schreibt sie in der Mittteilung. „Er war ein eindrucksvoller Mensch und leidenschaftlicher Unternehmer voller Verantwortung gegenüber seiner Familie, seinem Unternehmen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Er fehlt uns.“

Im März 2004 hatte sich Diether Klingelnberg 60-jährig aus der Geschäftsführung von Hückeswagens größten Unternehmen, dessen Firmensitz in Zürich ist, zurückgezogen. Damals hatte er den Stab in einer Feierstunde vor zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Politik an seinen Nachfolger und Sohn Jan Klingelnberg überreicht. Der übernahm damit als 32-Jähriger die Leitung des Unternehmens mit weltweit 1800 Mitarbeitern in siebter Generation der Familie. Damit war er zwar sehr jung, andererseits hatte sein Vater Diether im März 1969 bereits im Alter von 25 Jahren die Geschäftsführung der Maschinenbau-Firma übernommen. Zuvor hatte Ruth Klingelnberg nach dem frühen Tod ihres Mannes zehn Jahre lang das Unternehmen über Wasser gehalten, damit Sohn Diether es fortführen konnte.

Der hatte in den 35 Jahren seiner Geschäftsführung das Unternehmen erfolgreich geführt – auch durch so manche Täler. Das hatte etwa sein Sohn bei der Übergabe vor 18 Jahren unterstrichen, als er von der „hervorragenden Ausgangsposition, in der Vater das Unternehmen hinterlässt“, berichtete. Unter anderem das ständige Streben nach Innovation und weiterer Qualitäts-Verbesserung waren unter Diether Klingelnberg Garanten für eine herausragende Stellung auf dem Weltmarkt, und das ist bei dem Maschinenbau-Unternehmen auch heute noch der Fall.

Vor 20 Jahren hatte Hückeswagen ein großes Gewicht in der deutschen Wirtschaft erhalten: Diether Klingelnberg war im November 2002 in den Vorstand des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) gewählt worden. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur war einer von neun Vizepräsidenten und der einzige, der neu hinzugekommen war. Von 1995 an war er bereits aktiv engagiert im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), dessen Vorsitzender er im Oktober 2001 wurde.