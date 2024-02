Hückeswagener Willy Stahl ist gestorben Trauer um Sozialdemokraten mit Leib und Seele

Info

Geboren 5. April 1940

Gestorben 18. Februar 2024

Beerdigung Das feierliche Seelenamt für den Verstorbenen wird am Mittwoch, 28. Februar, 11 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt, Weierbachstraße, gehalten. Anschließend findet auf dem Friedhof Am Kamp die Beerdigung statt.