Nachruf in Hückeswagen : Trauer um Herbert Dornseifer

Hückeswagen Das Seelenamt für den Verstorbenen wird heute, Freitag, 11.30 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche gefeiert. Anschließend ist die Beerdigung.

Vor allem dem Karneval war er verbunden. Von Ende der 1950er bis in die 1970er Jahre hinein war er Präsident der Gala-Sitzung, die in dieser Session zum 88. Mal stattfindet. Zudem war er der Namensgeber des Hückeswagener Rosenmontagszuges „Rä-Te-Ma-Teng“. Zusammen mit seinem im November 2016 gestorbenen Schwager Franz Mosert führte Dornseifer 1966 etwa 120 Kinder nach dem Ende der Premiere der Kindersitzung spontan in einer Polonäse durch den Kolpingsaal und hinaus für eine Runde über den Wilhelmplatz und ums Haus. Die Erwachsenen schnappten sich kurzerhand die Instrumente aus dem Büro des Kolping-Hausmeisters und zogen mit. „Aber fast keiner konnte die Instrumente wirklich spielen“, hatte Dornseifer vor einigen Jahren berichtet. Der Name „Rä-Te-Ma-Teng“ geht zum einen auf die Ratinger Straße zurück, die auf Düsseldorfer Platt „de Retematäng“ heißt. Zum anderen trat in den 1960er Jahren bei einer Sitzung der Düsseldorfer KG Weißfräcke eine Krach machende Rappeltruppe mit diesem Namen auf – und den hatte sich Herbert Dornseifer gemerkt.