Ein DM-Titel für Hückeswagen : TVW ist zurück in der Erfolgsspur

Winterhagen Die Trampolinturnerinnen und -turner aus Winterhagen holten am Wochenende drei Medaillen in Hamburg. Lara Albrecht holte dabei den Deutschen Meistertitel bei den Elf- und Zwölfjährigen.

Obwohl wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren viele Wettkämpfe ausgefallen waren, zeigten sich die Trampolinturnerinnen und -turner des TV Winterhagen (TVW) am Wochenende erfolgshungrig. Sie starteten bei der Deutschen Meisterschaft auf dem Doppel-Minitrampolin und dem Deutschlandpokal in Hamburg. Am Ende kehrten die 15 Sportlerinnen und Sportler mit drei Medaillen und guten Platzierungen zurück. Höhepunkt war dabei der DM-Titel für Lara Albrecht (12) in der Klasse der Elf- und Zwölfjährigen. Auf dem Doppel-Mini-Trampolin werden zwei Durchgänge mit jeweils zwei Übungselementen gezeigt. „Es kommt hier besonders auf die Schwierigkeiten und eine gute Landung an“, erläutert Lena Kutscher vom TVW. Aber auch die Haltung dürfe nicht vernachlässigt werden. Die besten acht Turner erreichen das Finale, in dem zwei weitere Durchgänge gezeigt werden müssen.