Sportliche Herausforderung in Hückeswagen : Training auf eigener Moutainbike-Strecke

Die Anwohner in Linde nutzen die privat angelegte Mountainbike-Strecke so gut wie täglich, darunter auch Hans-Georg Peppinghaus (2.v.r.). Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Hans-Georg Peppinghaus baute vor der eigenen Haustür in Linde einen privaten Parcours. Dass die Strecke fast täglich genutzt wird, ist ganz im Sinne der Erbauer.

Beim Radevormwalder Langstrecken-Radrennen „Night on Bike 2021“ fuhr das Team „Sportmassage Connection Enge/Peppinghaus“ 292,5 Kilometer in 16 Stunden und erhielt die Silbermedaille. Eine tolle Leistung für das Vierer-Mix-Team mit Hans-Georg Peppinghaus, Katja Rotthoff, Martin Enge und Lena Bagdaschwilli. Im regelmäßigen Wechsel bestritten die Team-Mitglieder das Rennen, ohne dass einer von ihnen Schwäche zeigte. Dabei kostete es in der Nacht bei sinkenden Temperaturen schon einiges an Überwindung. „Die schlimmste Zeit ist zwischen 3 und 6 Uhr“, sagt Martin Enge.