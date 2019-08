(D)Ein Euro für Hückeswagen : Trainieren auf Trimmgerät an der Vorsperre

An der Einmündung zum Weg nach Hummeltenberg ist das Trimm-Dich-Gerät aufgebaut. Foto: Norbert Bangert

Hückeswagen Das Edelstahl-Fitnessgerät des Ein-Euro-Vereins ist fertig installiert und kann ab sofort genutzt werden.

Die Realisierung dieses Projekts des Vereins „(D)Ein Euro für Hückeswagen“ hat gut eineinhalb Jahre gedauert. Im Februar/März 2018 hatten die Mitglieder mehrheitlich für das Projekt „Fitnessgerät an der Wupper-Vorsperre“ gestimmt, doch erst jetzt kann es auch von den Spaziergängern und Sportlern genutzt werden. Wie Norbert Bangert vom Beirat des Ein-Euro-Vereins am Freitag mitteilte, hatten Mitarbeiter des Bauhofes das Edelstahl-Gerät an der Einmündung des Weges von Hummeltenberg zur Vorsperre aufgebaut.

Ein Jogger muss zirka 650 Meter vom Damm der Vorsperre am östlichen Ufer entlang laufen, bis das Gerät auf der rechten Seite in sein Blickfeld gerät – ein so genannten Armzug-Liegestütz-Trainer. Am Gerät ist auf einem kleinen Metallschild eine Art Bedienungsanleitung angebracht mit den passenden Tipps für die richtige Benutzung. „Der Untergrund ist mit einem Fallschutz in Form von Hackschnitzeln und Rindenmulch ausgestattet, um so möglichen Verletzungen vorzubeugen“, berichtet Bangert. Bei der Anschaffung des Gerätes hatte der Förderverein für Hückeswagen bewusst auf bewegliche Teile verzichtet, um einen möglichen Vandalismus vorzubeugen.„Wir würden uns freuen, wenn das Gerät intensiv genutzt wird und es möglichst lange hält“, betonte Frank Jeschke, Vorsitzender des Beirates.

Eine Hinweistafel gibt Tipps, was mit dem Armzug-Liegestützt-Trainer alles gemacht werden kann. Foto: Norbert Bangert/Norbert Bbangert

Der Verein nimmt jederzeit neue Ideen und Anregungen für mögliche Projekte entgegen, da die Mitglieder in regelmäßigen Abstimmungsrunden darüber entscheiden können. Vorschläge können etwa per E-Mail an den Verein übermittelt werden. „Wünschenswert wären ein paar erklärende Worte und eine möglichst konkrete Empfehlung“, erläutert Bangert.