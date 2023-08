Hückeswagener Industriegeschichte Trafohaus in Straßburg wird zum Denkmal

Neben dem Trafohaus bei Straßburg entstanden auf Hückeswagener Stadtgebiet 1912 und 1913 weitere am Bahnhof, an der Peterstraße, in Herweg, in Holte, in Scheideweg und in Engelshagen. Sie wurden später abgerissen, als die Stromversorgung weitestgehend unter die Erde verlegt wurde. Nur das 1913 in Herweg errichtete Trafohäuschen wurde abgebaut und im Freilichtmuseum Lindlar wieder aufgebaut. Das neue Baudenkmal bei Straßburg wird also das einzige seiner Art in Hückeswagen sein und bleiben.