Traditionelles Sommerfest in Hückeswagen Straßweg feiert mit DJ und befreundeten Chören

Nach einer dreijährige Durststrecke wegen der Corona-Pandemie ging es Anfang September 2022 in Straßweg wieder richtig rund. Denn dann konnte endlich das traditionsreiche Sommerfest der Feuerwehr-Löschgruppe und der Chorgemeinschaft 1888 gefeiert werden. Und auch in diesem Jahr geht’s eine Woche vor dem Altstadtfest wieder richtig rund: Sänger und Feuerwehrleute feiern mit ihren Gästen von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. September, im und am Dorfgemeinschaftshaus ihr dreitägiges Sommerfest.