ATV Hückeswagen Top-Ten-Platzierungen für Trampolinturner bei Deutscher Synchronmeisterschaft

Tamino ging mit seinem Synchronpartner Finn Borowski (14) vom Brühler TV an den Start. Beide hatten sich zur Vorbereitung zum gemeinsamen Training in Brühl und Hückeswagen getroffen „und sehr gut für die Meisterschaft trainiert“, versichert Claudia Kiel. In der Wettkampfklasse der männlichen Jugend zeigte das Duo eine sehr gute erste Übung, bei der Finn allerdings am Ende die Matte berührte, was zu einem hohen Punktabzug führte. In der zweiten Vorkampfübung kamen beide in der Synchronität aus dem Takt, was nochmals Punkte kostete. In dem sehr starken Teilnehmerfeld belegten Tamino und Finn dennoch einen sehr guten siebten Platz und verpassten das Finale der besten Sechs nur knapp.