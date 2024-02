Hückeswagener Agentur takefive-media Top-Produkte mit Bestnoten ausgezeichnet

Und noch ein weiteres Produkt wurde in der Kategorie „Snacks für Hunde“, in der es ein enges Rennen um den ersten Platz gab, für seine besondere Akzeptanz und Qualität gewürdigt. Der „AMORA Dog Snack Sensitive mmmh!“ in den Sorten „Huhn“ und „Truthahn“ überzeugte die Tester mit 9,2 von zehn Sternen, was der Gesamtnote „gut+“ entspricht. Außerdem erhielt die Firma Bewital petfood GmbH & Co. KG mit ihrem Produkt Belcando Adult GF Beef in der Kategorie „Trockenfutter für Hunde“ die Auszeichnung. Bewertet wurde das Trockenfutter mit 9,4 von zehn Sternen und der Note „sehr gut-“.