Ferienfreizeit in Hückeswagen : Tolle „Camp2Go“-Woche endete

Müde, aber glücklich: Eine Woche „Camp2Go“ ging am Freitag zu Ende. Den mehr als 100 Kindern hat es sehr gut gefallen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Scheideweg Das Camp in Scheideweg war ein großer Erfolg für alle Beteiligten. Mehr als 100 Kinder erlebten eine Woche eine Mischung aus Glauben, Spiel, Musik und Spaß.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist Freitagnachmittag. Auf dem Gelände der Evangelischen Landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg herrscht Betrieb – allerdings ein wenig anders als an den anderen Tagen der vergangenen Woche. Es wird aufgeräumt und abgebaut. Das „Camp2Go“ des Siegener Vereins Camissio ist zu Ende, mehr als 100 Kinder hatten eine Woche eine Mischung aus Glauben, Spiel, Musik und Spaß geboten bekommen. Und das ganz offensichtlich genossen. Zumal das Wetter die ganze Zeit mitgespielt hat, auch wenn der Auftakt am Montag noch etwas wolkenverhangen war.

„Es war eine super Woche“, sagt der elfjährige Max. Er ist schon zum zweiten Mal dabei, 2020 war Camissio zum zweiten Mal in Scheideweg, in einer coronabedingt abgespeckten Variante, an der nur 85 Kinder teilnehmen konnten. Am besten habe ihm die Wasserrutsche gefallen, sagt der Elfjährige. „Die Hüpfburgen waren auch super, und auch das Essen hat immer richtig gut geschmeckt“, sagt er.

An fünf Tagen sind die mehr als 100 Kinder die ganzen Tage auf dem Gelände gewesen, die Betreuerinnen und Betreuer sowohl von Camissio als auch von der Kirchengemeinde haben sich mit einem sehr abwechslungsreichen Programm um die Kinder gekümmert. Langeweile dürfte in der vergangenen Woche jedenfalls ein Fremdwort gewesen sein. „Ich bin schon zum dritten Mal dabei, ich war auch beim ersten Camp 2019 hier“, sagt die neunjährige Janna. Wenn sie gefragt wird, was ihr am besten gefallen hat, muss sie überlegen. Und kommt auf kein Ergebnis. „Es war einfach alles toll“, sagt sie. Und ergänzt dann doch noch: „Wenn ich mich entscheiden muss – die Wasserrutsche war richtig klasse.“ Auch Campleiter Micha Wisser ist voll und ganz zufrieden. „Es hat alles wunderbar geklappt, und vor allem die Gemeinde hat uns mit so vielen Helfern unterstützt, das hat es uns viel leichter gemacht“, sagt er.

Christiane Middelmann von der Kirchengemeinde trägt die kleine Stina auf dem Arm. Das Mädchen ist müde, hat aber ein tolles T-Shirt an, auf dem sein Name steht. „Sie war bei Campolino dabei, was von der Gemeinde angeboten wurde – für die kleineren Kinder“, sagt Christiane Middelmann. Anette Lemke ergänzt: „Es war einfach schön, in so viele frohe Kindergesicher zu blicken, das hat wirklich gut getan.“ Auch ein Kind aus der Ukraine sei mit dabei gewesen. Die Integration habe perfekt geklappt. „Die Kinder haben von ihren Betreuern zum Abschluss eine Charakterkarte bekommen – darauf standen zwei Eigenschaften und ein paar Sätze. Auch das ukrainische Kind hat so eine bekommen – und tatsächlich war jemand hier, der das auf Russisch übersetzen konnte. Das fand auch die Mutter sehr bewegend“, sagt Christiane Middelmann.