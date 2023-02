Nachruf auf Hückeswagener Tod im Alter von 76 Jahren – Trauer um Manfred Beeh

In dieser Zeit begann Beeh, sich aus dem Berufsleben zurückzuziehen. Ende 2016 übergab er zunächst sein Reisebüro an der Islandstraße an Anke Drosten. Zum 1. August 2017 verkaufte er sein Schreibwaren- und Lottogeschäft an seinen Sohn Markus Beeh, der im November 2020 im Alter von nur 50 Jahren nach schwerer Krankheit starb. Einzig der Schilderladen im gleichen Gebäude neben der Nebenstelle des Straßenverkehrsamts gehörte noch ihm.