Schülerinnen des St.-Angela-Gymnasiums Erfolgreiche Tischtennis-Mädchen treten in Düsseldorf an

Das Landesfinale findet am Donnerstag, 15. Dezember, statt. Mit Prognosen wollen die Angelaner sich aber zurückhalten. „Ich bin aber schon sehr stolz auf uns, dass wir in diesem langen Turnier schon so weit gekommen sind“, sagt Ylvi, die wie ihre Mitschülerinnen erst zehn Jahre alt ist. Sie ergänzt: „Wir trainieren wirklich in jeder freien Minute.“ Mit dieser Einstellung kann ja schon fast nichts mehr schiefgehen.