Ostern in Hückeswagen - was ist los? Freie Oster- und Ferientage sinnvoll nutzen

Am Osterwochenende haben die Bäckereien in der Schloss-Stadt nur vereinzelt geöffnet. Die Bäckerei von Polheim ist Ostersonntag und -montag geschlossen. Kamps im Rewe-Markt, Evertzberg im Edeka-Markt, die Bäckerei Turmhauser an der Islandstraße und das Café Scheideweg haben ebenfalls an beiden Feiertagen geschlossen. Café Bauer an der Bahnhofstraße und in Winterhagen, die Steinbrink- und die Beckmann-Filialen in der Innenstadt und auf Wiehagen haben geöffnet – jeweils am Ostersonntag von 7 bis 17 Uhr (Steinbrink, Etapler Platz; Café Bauer, Bahnhofstraße), 7 bis 12 (Café Bauer, Winterhagen; Beckmann, Am schwarzen Weg) und 8 bis 11 Uhr (Beckmann, Wiehagen).