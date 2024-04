Nachhaltig bauen in Hückeswagen Tiny-Häuser liegen voll im Trend

Häuslebauer haben es heutzutage nicht leicht, sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Meist scheitert es an den finanziellen Möglichkeiten. Doch es gibt kostengünstigere Alternativen, bei denen sich künftige Hausbesitzer allerdings platzmäßig vielleicht ein bisschen kleiner setzen müssen. Tiny-Häuser (tiny = niedlich) liegen auch in der bergischen Region voll im Trend und werden sogar in Hückeswagen angefertigt.