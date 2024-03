Hückeswagener Tierarztpraxis Tierisches Spenderblut für todkranke Bonny

Eveline Weber war es ein Rätsel, warum ihre Hündin auf einmal Blut im Urin hatte. Deshalb war die Hückeswagenerin mit dem Shih-Tzu-Malteser-Mix in der Tierarztpraxis Am Mammutbaum an der Großberghauser Straße vorstellig geworden. „Unser erster Verdacht war, dass Bonny einen Giftköder gefressen hatte“, berichtete ihre Besitzerin. Zwei Tage hintereinander bekam die putzige Hündin jeweils 150 Milliliter frisch gespendetes Blut der Irischen Wolfshündin Cleo, das Tierarzt Max Brendler und sein Team ihr abgenommen hatte. Bonny saß dabei ganz ruhig und brav auf dem Schoß seines Frauchens, während die Blutinfusion jeweils eine Stunde in ihren Körper floss.