Weihnachtsbeleuchtung in Hückeswagen : THW sorgt für Lichterglanz im Advent

Tabea Gillner und Lukas Niemand vom THW hängen über der Islandstraße die Weihnachtsbeleuchtung auf. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Zwölf Helfer des Technischen Hilfswerks haben den Samstag damit zugebracht, in der Innenstadt Girlanden mit vielen Hundert LED-Lämpchen aufzuhängen. Allerdings wird dieses Jahr nicht mehr jede Straße weihnachtlich beleuchtet.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es hat wohl noch kein Jahr gegeben, in dem – nicht nur in der Schloss-Stadt – das Thema Weihnachtsbeleuchtung so kontrovers diskutiert worden ist, wie in diesem. Der Krieg in der Ukraine hat in der Folge zu einer Explosion der Energiepreise geführt. Das wiederum hat das Thema Energiesparen verstärkt in den Fokus gerückt – unterschiedliche Methoden wurden und werden diskutiert, wie Strom und Gas eingespart werden kann. Kühlere Büro- und Geschäftsräume werden in der Schloss-Stadt teilweise bereits umgesetzt, ein anderes Thema ist etwas naheliegender, weil es nicht unbedingt lebensnotwendig ist, aber dafür vielleicht der Seele guttut: die Weihnachtsbeleuchtung im Advent in den Straßen der Innenstadt. Es wird sie geben, wenngleich in leicht abgespeckter Version.

Am Samstagvormittag ist eine große Gruppe des Technischen Hilfswerks schon seit dem frühen Morgen auf der Islandstraße unterwegs mit Leitern und Kranwagen und jeder Menge kleiner LED-Lämpchen an langen Ketten. Es ist sehr kalt, beinahe liegt schon ein wenig Schnee in der Luft. „Wir haben uns um 8 Uhr an unserer Dienststelle an der Bockhackerstraße in Winterhagen getroffen“, berichtet der Ortsbeauftragte Thomas Müller, der zusammen mit zwölf THW-Helfern vor Ort ist. Der Herbst ist traditionell auch Krankheitszeit, natürlich ist auch Corona noch nicht vorbei, deswegen ist das THW auch nicht in voller Mannschaftsstärke angerückt. „Eigentlich wollten wir mit 20 Helfern kommen, aber einige sind leider krank geworden – tatsächlich Corona oder andere Erkältungen“, sagt Müller.

Info LED-Lichtquellen sind sehr sparsam Lichter LED-Lampen ersetzen allerorten die bisherigen konventionellen Glühlampen. Das Akronym bedeutet „light-emitting diodes“ – die Lichtquelle besteht also aus Leuchtdioden. Verbrauch Die LED-Leuchtmittel benötigen bei gleicher Helligkeit deutlich weniger elektrische Energie. Dazu kommt eine deutlich erhöhte Lebensdauer von etwa 50.000 Stunden – im Vergleich zu den etwa 1000 Stunden einer konventionellen Glühbirne. Das spart viel Energie und nutzt der Umwelt.

Gerade ist er mit zwei Helfern am Wilhelmplatz damit beschäftigt, den sternförmigen Lichterhimmel über dem Platz aufzuhängen. „Wir machen das jetzt im zweiten Jahr, deswegen haben wir manche Abläufe eben noch nicht so drin“, kommentiert Müller, ehe er den Kranwagen noch einmal umsetzen muss. Den hat sich das THW bei einem Wipperfürther Schornsteinfeger ausgeliehen. „Wir sind eigentlich schon länger als geplant hier, aber wir müssen noch einmal zurück an den Anfang, weil die Lichterkette nicht lang genug war. Beim nächsten Mal fangen wir an der jeweiligen Steckdose an, dann passiert das nicht mehr“, ist sich Müller sicher.

Lernen aus Erfahrung bei drei Grad. „Kälte ist nicht so das Problem“, sagt Müller und zieht sich die Handschuhe zurecht. „Es wäre nur gut, wenn es trocken bleiben würde, denn mit Regen oder Schnee würde es doch fies.“ Der Wunsch erfüllt sich, denn der Tag bleibt zwar kalt, dafür aber trocken bis zum Abend. „Wir haben eingeplant, bis 16 oder 17 Uhr fertig zu sein. Aber letztendlich machen wir so lange weiter, bis wir fertig sind“, betont Müller.

Die Weihnachtsbeleuchtung wird in diesem Jahr wie gewohnt aufgehängt – mit Ausnahme der Bachstraße, die aus Energiespargründen keine Lampen bekommt. „Wir haben etwa 25 Ketten, die Zahl der Lämpchen weiß ich aber gar nicht“, sagt Modehändler Dirk Sessinghaus von der Werbegemeinschaft. Die Lichterketten werden an der Islandstraße angebracht, dazu an der Waidmarktstraße, der Goethestraße und der Bahnhofstraße. Dass seit zwei Jahren das Technische Hilfswerk fürs Auf- und Abhängen der LED-Lichterketten zuständig ist, habe ganz praktische Gründe. „Das wurde ja immer von den Handwerkern erledigt, aber aus Altersgründen geht das leider nicht mehr“, sagt Sessinghaus und zeigt sich sehr dankbar für die Unterstützung durch das THW.