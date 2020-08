Hückeswagen im Sommer 2020 : THW hilft Stadt bei Bewässerung der Bäume

Hückeswagen Die Natur leidet einmal mehr unter der anhaltenden Trockenheit. Weil die Mitarbeiter des Bauhofs mit der Bewässerung der städtischen Bäume einfach nicht mehr nachkommen, sorgt das THW für den nötigen Wassernachschub.

Ein Walnussbaum an der Max-Bruch-Straße, eine Blutbuche am Fliederweg, zwei Ahorne an der Ladestraße und zwei Sumpfeichen an der Südstraße – die Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) hatte am Wochenende viel zu tun, um die lange Liste der Bäume und Sträucher im Stadtgebiet abzuarbeiten. Schon um 7 Uhr am Samstagvormittag begann der Tag für den THW-Ortsbeauftragten Thomas Müller und seine Kollegen Stefan Prahl, Sebastian Frank und Lukas Ney. Ihr Lkw hatte 6000 Liter des dringend benötigten Wassers geladen, mit dem etliche Neubepflanzungen und Alleebäume versorgt werden mussten. „Die Stadt hat wenig Kapazitäten und das THW um Amtshilfe bei der Bewässerung gebeten“, berichtete Müller.