Weihnachtsbeleuchtung in Hückeswagen THW sorgt für Lichterglanz im Advent

Es hat wohl noch kein Jahr gegeben, in dem – nicht nur in der Schloss-Stadt – das Thema Weihnachtsbeleuchtung so kontrovers diskutiert worden ist, wie in diesem. Der Krieg in der Ukraine hat in der Folge zu einer Explosion der Energiepreise geführt. Das wiederum hat das Thema Energiesparen verstärkt in den Fokus gerückt – unterschiedliche Methoden wurden und werden diskutiert, wie Strom und Gas eingespart werden kann. Kühlere Büro- und Geschäftsräume werden in der Schloss-Stadt teilweise bereits umgesetzt, ein anderes Thema ist etwas naheliegender, weil es nicht unbedingt lebensnotwendig ist, aber dafür vielleicht der Seele guttut: die Weihnachtsbeleuchtung im Advent in den Straßen der Innenstadt. Es wird sie geben, wenngleich in leicht abgespeckter Version.