Hückeswagener Friseure brauchen Geduld : Testpflicht schreckt Friseurkunden ab

Hückeswagen Wer zum Friseur will, musste bislang einen negativen Corona-Test vorlegen. Die hiesigen Friseure bemerkten durch diese Auflage einen Rückgang der Terminanfragen. Sie sind aber froh, ihre Dienstleistung überhaupt anbieten zu dürfen.



Salon Elfi Eine Verunsicherung bei den Kunden und viele Fragen am Telefon bemerken Elfi Vogel und ihre Mitarbeiterin Andrea Artuschewski. „Männer tun sich besonders schwer damit, sich testen zu lassen“, haben die Friseurinnen festgestellt. Die Kunden, die in den Salon kommen, wüssten die Dienstleistung aber sehr zu schätzen. „Sie machen ein kleines Event daraus, und bringen etwas zum Lesen und Trinken mit“, berichtet Andrea Artuschewski und lacht. Das Drumherum würden die Kunden schon sehr vermissen. „Außer einem schönen Haarschnitt gibt es ja leider im Moment nicht viel“, bedauert das Salon-Elfi-Team.



HairLounge Inhaberin Mirzeta Mujezinovic bemerkt eine Zunahme bei der Terminanfrage. „Bis Ende vergangener Woche hatten wir kaum Kunden, aber jetzt werden die Haare langsam zu lang“, vermutet sie. Kurzarbeit muss die Chefin des Salons am Bahnhofsplatz für ihre Mitarbeiterinnen nicht anmelden. „Wir haben hier zum Glück genug Platz und können bei der Arbeit alle genug Abstand halten“, fügt sie hinzu.



Plötz Hairdesign Friseurmeister Arne Plötz vom Friseursalon am Bahnhofsplatz schützt sich vor einer Corona-Infektion mit einer FFP2-Maske und regelmäßigem Lüften. Schlange stehen die Kunden auch hier nicht. „Viele warten, bis ein Test nicht mehr erforderlich ist oder bis bei ihnen die zweite Impfung durch ist“, berichtet er.



Farbklexx Die 77-jährige Kundin im Salon „Farbklexx“ kann einen vollständigen Impfschutz nachweisen. „Es ist das erste Mal, dass ich wieder beim Friseur bin“, sagt die Hückeswagenerin. Vorher hatte sie selbst Hand an ihre Haare gelegt. „Wir haben zum Glück eine loyale Kundschaft“, begrüßt Inhaber Florian Breidenbroich. Nicht alle Kunden seien über die aktuellen Regeln informiert, da sie sich immer wieder ändern und von Kreis zu Kreis unterscheiden. „Da kommt es schon einmal vor, dass die Information nicht durchdringt.“ Arbeiten kann der Friseurmeister jedoch derzeit nur mit halber Kapazität, da die Salongröße nicht mehr als zwei Kunden gleichzeitig zulässt.



Kevin’s Babershop Mehr Platz hat auch Kevin Gedert in seinem Babershop nicht, der Betrieb läuft jedoch wieder in guten Bahnen. Nur vereinzelt müssten die Kunden an die Vorgaben zum Corona-Schutz erinnert werden. Bis zur Normalität wird seiner Meinung nach noch viel Zeit vergehen. „Wir werden auch noch lange Zeit mit Maske weiterarbeiten – einfach, um den Leuten Sicherheit zu geben“, kündigt der Friseurmeister an.



HairTeam Der Friseursalon „HairTeam Hückeswagen“ bittet die Kunden per Aushang am Eingang um das Tragen einer FFP2-Maske, was auch sehr gut funktioniere, wie Mitarbeiterin Sabrina Kämmerich berichtet. Schon bei der Terminvergabe am Telefon werden die Kunden auf die jeweils aktuellen Bedingungen für einen Friseurbesuch hingewiesen. Anfang Mai habe es eine Flaute gegeben, doch nun gebe es wieder mehr zu tun im Salon an der Goethestraße. „Man merkt, dass die Geschäfte wieder geöffnet haben. Das Einkaufen verbinden die Kunden dann gleich mit einem Haarschnitt“, vermutet Kämmerich. Kurzarbeit und Schichtdienst gilt aber für das Mitarbeiter-Team nach wie vor.



Salon Milan Die ausbleibende Arbeit empfindet Friseurmeister Milan Kranjcec als „ganz erschreckend. Es waren schon Tage dabei, wo nur ein bis zwei Kunden kamen.“ Schweren Herzens mussten auch Kunden, die keinen negativen Corona-Test vorweisen konnten, abgewiesen werden. „Ich muss mich ja an die Vorschriften halten“, betont er. Ebenso schwierig gestalte sich derzeit die Suche nach einem neuen Auszubildenden.



Salon Joy Der Friseursalon in Wiehagen hat weiter damit zu kämpfen, dass es für die Anwohner keine ortsnahe Testmöglichkeit gibt. „Viele haben Schwierigkeiten, zum Test in die Stadt zu kommen“, sagt Inhaberin Johanna Dürhagen. Die Kundenzahlen sind rückläufig. „Normalerweise lassen sich viele Kunden vor den Feiertagen oder dem Urlaub die Haare schneiden, das fällt jetzt weg.“ Ein großer Teil der Stammkundschaft hätte aber Verständnis für die Situation und die Auflagen zum Infektionsschutz. „Man muss das Beste daraus machen und trotzdem noch Spaß an der Arbeit haben“, nimmt die Friseurin die Situation so an, wie sie ist.



Haarstudio Öz-lem Im Salon an der Peterstraße werden teilweise Termine abgesagt oder auf ein späteres Datum verschoben – in der Hoffnung, dass bis dahin die Testpflicht aufgehoben ist. Die Regel hätte Vor- und Nachteile, meint Inhaberin Özlem Caliskan: „Auf der einen Seite hofft man, dass die Testpflicht abgeschafft wird, auf der anderen Seite fühlt man sich sicherer und die Arbeit ist entspannter.“