Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : „Tenöre4you“ geben Konzert zum Mitsingen

Hückeswagen Das Duo Toni Di Napoli und Petro Pato bilden die „Tenöre4you“, die am Samstag, 5. November, im Kultur-Haus Zach ein Konzert geben. Das Publikum wird dabei aktiv mit eingebunden.

Das Duo präsentiert bei seinem Konzert im oberen Island eine Pop-Klassik-Mischung mit Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Zu hören sein werden berühmte Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik wie „Volare, „Marina“, den Frank-Sinatra-Klassiker „My Way“, „Buena Sera“, „Nessum Dorma“ „Let it be“ von den Beatles, „Ave Maria“ und „Time to say goodby“ sowie die Titelmelodien der Musicals „Cats“ und „Das Phantom der Oper“. „Um das Publikum aktiv einzubinden werden die Texte angezeigt“, berichten die Veranstalter. So können die Zuhörer leise mitsingen oder -summen. Abgerundet wird der Auftritt von Toni Di Napoli und Petro Pato durch eine Lichtshow.