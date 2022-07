Sommercamp der Hückeswagener Tennisclubs : Tennis lernen in den Sommerferien

Die neun Kinder, die mit Trainer David Neumann eine Woche lang auf dem Tennisplatz an der Schnabelsmühle trainieren, haben täglich viel Spaß zusammen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Die Tennisvereine HTC 73 und TC Blau-Rot bieten während der Ferien ein Tenniscamp an der Schnabelsmühle an. Trainer David Neuhaus lehrt hier Kindern und Erwachsenen die Technik und den Spaß an dieser Sportart.

Schnabelsmühle (heka) Die Mittagspause ist noch nicht vorbei, da laufen die Kinder beim Tennis-Sommercamp schon wieder auf den roten Ascheplatz an der Schnabelsmühle und spielen sich die Bälle zu. Seit Montag unterrichtet beim Tennisclub Blau-Rot Hückeswagen Trainer David Neuhaus von der Kölner Tennis-Academy „Ich spiel‘ Tennis“. Täglich von 10 und 16 Uhr findet das Angebot für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren statt, am Abend trainieren dann die fortgeschrittenen Erwachsenen beim „Intensiv-Camp“ ihre Technik.

Das Training ist überaus vielseitig, wie die neun angemeldeten Kinder mit Begeisterung berichten. „Erstmal müssen wir uns aufwärmen“, sagt die achtjährige Isa. Dazu gibt es ein Fitness-Zirkeltraining, aber auch Laufrunden um den Tennisplatz im Pferdegalopp oder mit großen Ausfallschritten. Mit den Feldhockeyschlägern wird das Aufwärmen zum lustigen Gruppen-Spielspaß. Dann geht es an die Technik.

„Jeder Tag steht unter einem anderen Motto“, sagt der elfjährige Noah. Trainiert werden die Schläge Vorhand, Rückhand, Volley, Angriffsball, Aufschlag und Return. Am meisten freuen sich die Kinder und Jugendliche auf das Abschlussturnier am Freitag. „Das Training gibt schon Muskelkater in Armen und Beinen“, geben die jungen Camp-Teilnehmer offen zu. Und viel auf den Beinen sind sie auch. Noah (8) und Mats (9) bekommen schon am frühen Mittag jeweils mehr als 12.000 Schritte auf ihren Fitnessuhren angezeigt.

Die Gruppe setzt sich aus Anfängern und jungen Nachwuchstalenten zusammen, die regelmäßig im Verein Tennis spielen. „Es ist eine tolle Truppe, in der sich alle gut verstehen“, sagt Tennistrainer David Neuhaus. Nach der eigenen Tenniskarriere beim RTHC Bayer Leverkusen hat sich der 36-jährige C- und B-Trainer aus Köln jetzt darauf konzentriert, anderen das attraktive Spiel mit Ball und Schläger beizubringen. Und die Nachfrage ist groß. „Den Abendkursus mit den Erwachsenen habe ich geteilt, weil sich so viele angemeldet haben“, freut er sich über den Zuspruch und das Interesse.

Das vereinsübergreifende Angebot steht auch Nicht-Vereinsmitgliedern zur Verfügung. Denn: Wer an der Sportart einmal Gefallen findet, schließt sich vielleicht einem der heimischen Tennisclubs an. Für Anfänger und Einsteiger ab 18 Jahre wird daher vom 18. bis 22. Juli – täglich zwischen 18.30 und 20 Uhr – noch zusätzlich ein „Fast-Learning-Camp“ auf dem Tennisplatz an der Schnabelsmühle angeboten (Kosten: 100 Euro pro Person). „Nach den fünf Tagen hat jeder Teilnehmer jeden Schlag gemacht, mit dem Ziel, in den Ballwechsel zu kommen“, macht David Neuhaus auch Ungeübten Mut, die Sportart einmal auszuprobieren und kennenzulernen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, zudem werden Bälle und Leihschläger gestellt.

Die Kinder genießen die Tage auf dem Platz und werden über die Mittagszeit dank eines warmen Essens vom Catering-Service gut versorgt. „So haben wir mehr Zeit zum Spielen und brauchen uns nicht noch ums Kochen zu kümmern“, sagt David Neuhaus.

Der Tennislehrer nutzt kindgerechtes Material für sein Training, wie beispielsweise druckreduzierte Bälle. „Dadurch springt der Ball nicht so hoch, und man kommt besser ins Spiel“, erklärt der 36-Jährige. Diese kleinen Tricks sorgen für schnelle Erfolgserlebnisse bei den Kindern, die jeden Tag gerne wiederkommen – trotz Muskelkater. Bisher hatten die Camp-Teilnehmer viel Glück mit dem Wetter. Sollte es aber doch einmal dauerhaft regnen, kann David Neuhaus mit seinen Schülern auf die Tennishalle in Wipperfürth ausweichen.