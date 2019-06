Naturschutz in Hückeswagen : Temporärer Rückzugsort für Insekten

Hückeswagen In einem Experiment der Biologischen Station Oberberg und der Kreisbauernschaft sollten Landwirte beim Mähen ihrer Felder Streifen von etwa sechs Meter Breite stehenlassen. Ein Landwirt aus Hückeswagen hat mitgemacht.

Auf dem einen oder anderen Feld auch in Hückeswagen waren in den vergangenen Wochen Streifen von einigen Metern Breite zu sehen, die nicht wie der Rest des Felds abgemäht waren. Das hatte jedoch nichts damit zu tun, dass die Landwirte die Flächen übersehen hätten oder ihre Mähgeräte defekt gewesen seien. Es hatte vielmehr mit einem Experiment zu tun, dass einige Landwirte in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Oberberg und dem Bauernverband gemacht hatten. „Wir stehen hier an einem Streifen, der vor einigen Wochen nicht im Rahmen des ersten Schnitts des Jahres mitgemäht wurde“, sagte Olaf Schriever von der Biologischen Station.