Hückeswagener Fußballer : Telegene Grüße von der Darts-WM an den SC Heide

Hückeswagen Überraschung für die Hückeswagener Kicker bei der Fernsehübertragung aus London.

Der SC Heide ist, so scheint’s, jetzt auch international bekannt. Zumindest wurde am Sonntag in der Viertelfinal-Partie der Darts-WM zwischen dem Schotten Peter Wright und dem Engländer Luke Humphries (5:3) bei der Live-Übertragung auf Sport1 plötzlich ein handgeschriebenes Blatt in die Kamera gehalten mit dem Hinweis: „Liebe Grüße an den S.C. Heide“. Seitdem wird in Hückeswagen gerätselt, wer den Kreisliga-A-Kickern aus der Schloss-Stadt diese telegenen Grüße gesandt haben könnte. Denn der Übermittler der Grüße war im TV nicht zu sehen.